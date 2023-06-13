У зефірних костюмах: Лілія Ребрик захопила family look з донькою на прогулянці в Києві
Джерело:Лілія Ребрик
Українська акторка Лілія Ребрик поділилась фото з донькою. Вона продемонструвала літній сімейний образ у костюмі зефірного кольору.
Українська акторка та телеведуча Лілія Ребрик оприлюднила нові світлини на сторінці в інстаграмі. Вона показала прогулянку з донькою в центрі Києва за кавою.
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Лілія Ребрик показалась з донькою
Лілія Ребрик продемонструвала літній family look. Вона та її донька Діана були одягнені у світлі кофтинки та легкі костюми ніжно-рожевого зефірного кольору. Відповідне взуття доповнювало образи зіркової матері та донечки.
Залишу ці випадкові фото тут – очима чоловіка. Така доросла вже наша Діана. Життя стає кращим, коли тримаю тебе за руку, коли разом п'ємо лате, і шушукаємося як подружки… А і family лук, як в дитинстві, коли був мир… Вірю, що ще буде,
– поділилась акторка.
Лілія Ребрик з донькою / Фото з інстаграму Лілії Ребрик
У коментарях відзначили, як донька Лілії Ребрик швидко виросла.
- "Діана така вже доросла! Дві подруги-красуні! Божого благословіння Дикій сімейці! А миру ми усі обов'язково діждемося";
- "Чарівні красуні";
- "Красивенні! Насолоджуйтесь цими митями. Дітки так швидко виростають і випурхують із сімейних гніздечок, що згодом насолоджуємося лише спогадами й отакими класними світлинами";
- "Така вже доросла";
- "Як сестрички";
- "Мама і донька – красуні".
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