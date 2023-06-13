Українська акторка та телеведуча Лілія Ребрик оприлюднила нові світлини на сторінці в інстаграмі. Вона показала прогулянку з донькою в центрі Києва за кавою.

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Лілія Ребрик показалась з донькою

Лілія Ребрик продемонструвала літній family look. Вона та її донька Діана були одягнені у світлі кофтинки та легкі костюми ніжно-рожевого зефірного кольору. Відповідне взуття доповнювало образи зіркової матері та донечки.

Залишу ці випадкові фото тут – очима чоловіка. Така доросла вже наша Діана. Життя стає кращим, коли тримаю тебе за руку, коли разом п'ємо лате, і шушукаємося як подружки… А і family лук, як в дитинстві, коли був мир… Вірю, що ще буде,

– поділилась акторка.



Лілія Ребрик з донькою / Фото з інстаграму Лілії Ребрик

У коментарях відзначили, як донька Лілії Ребрик швидко виросла.

"Діана така вже доросла! Дві подруги-красуні! Божого благословіння Дикій сімейці! А миру ми усі обов'язково діждемося";

"Чарівні красуні";

"Красивенні! Насолоджуйтесь цими митями. Дітки так швидко виростають і випурхують із сімейних гніздечок, що згодом насолоджуємося лише спогадами й отакими класними світлинами";

"Така вже доросла";

"Як сестрички";

"Мама і донька – красуні".

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