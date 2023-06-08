Попри війну, Віктор Павлік постійно на гастролях, тож з дружиною не поїхав. Схоже, Катя Репяхова сама захотіла навідати Олександру Григорівну та показати, як підріс її онук.

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Дружина Павліка привезла сина до тещі в Теребовлю

Блогерка зі 172-тисячною аудиторією зняла відео під пісню зіркового чоловіка, яку він присвятив рідному місту Теребовля: "О Теребовля, о Теребовля, мого дитинства золотого оберіг". Літня теща зустрічала їх з Михасиком на порозі будинку, де виріс Павлік. Вона одразу ж звернулася до майже 2-річного онука, а він розважав її вже всередині будинку.

Сьогодні ми були на батьківщині нашого таточка, але без нього,

– прокоментувала Катя Репяхова.​

Нагадаємо, що вперше наймолодшого свого онука Олександра Павлик побачила, коли йому було 6 місяців. Віктор Павлік тоді виступав на банкеті в місті Яремче на Івано-Франківщині, тож вирішив привезти сім'ю до мами. "Кнопочка малесенька, ляля. Таким морозом тебе витягнули надвір… Такий нівроку", – коментувала тоді Олександра Григорівна.

До речі, раніше народний артист розповідав, що мама не хоче брати в нього гроші й навпаки збирає дітям й онукам. Раніше вона витрачала на їжу максимум 200 гривень на місяць – на чай, хліб з маслом, шматочок ковбаски і булку.