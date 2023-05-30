Українська акторка та ведуча Лілія Ребрик продовжує їздити українськими містами. Днями вона приїхала до Харкова з чоловіком – це її перша поїздка до міста-героя за час повномасштабної війни.

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Лілія Ребрик приїхала в Харків

Акторка поділилась першими враженнями від міста. Вона підкреслила, що Харків не втратив охайності та краси навіть через обстріли.

Харків… Я тут вперше за півтора року. Чистий, доглянутий. Такий охайний і чепурний. Навіть у розпал війни не втратив своєї краси, – написала Лілія Ребрик.

"Страждав, коли руйнували його Салтівку. Не спить, коли в нього стріляють ті, кого навіть називати не хочеться. Плаче за кожним, хто більше не побачить його. Але Харків – зелений, майже літній, живий попри все! Дякую тобі, місто нескорених! Хто дуже сумує за Харковом – пишіть тут, я обіцяю йому передати особистий привіт".



Лілія Ребрик у Харкові / Фото з інстаграму акторки

У Харкові Лілія Ребрик вигуляла два весняно-літніх образи. Для першого вона одягнула білу кофтинку та червоний сарафан на тонких бретелях, який поєднала з білосніжними кросівками.



Лілія Ребрик у Харкові / Фото з інстаграму акторки

Також акторка позувала в Харкові у бірюзовому комплекті: сорочці із золотими ґудзиками та прямих штанах.



Лілія Ребрик у Харкові / Фото з інстаграму акторки

Лілія Ребрик зачарувала шанувальників світлинами з Харкова. Фани пишуть враження у коментарях:

"Харків – незламне місто з найкращими людьми";

"Яка ж ти красива";

"Все буде Україна";

"Дякую за відгуки, ми харків'яни такі! І місто таке ж...чисте, яскраве, наше. Завжди чекаємо гостей";

"Лілічка, вітаю Вас у нашому нескореному Харкові. Так приємно було б з Вами зустрітись. Харків – це Україна, дякую, що завітали".

Нагадаємо, на початку травня Лілія Ребрик відсвяткувала день народження – їй виповнилося 42 роки. Та святкування не було, адже вночі окупанти здійснили одну з наймасованіших атак на Київ. Акторка поділилась, що найбільше їй хочеться перемоги, миру та спокою.