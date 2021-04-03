Лілія Ребрик замилувала новим сімейним фото: рідкісний кадр з батьками і сестрою

Ведуча Лілія Ребрик з чоловіком і доньками живе в столиці, а її батьки – за сотні кілометрів у рідних Чернівцях. Тому рідкісні сімейні зустрічі особливо цінні для зірки. Одну з них вона показала в мережі.

Батьки Лілії Ребрик – Іван і Віра Тодорюк – навідали знамениту доньку, яка через карантин оселилася в заміському будинку під Києвом. У гості приїхала й молодша сестра акторки Юліана, котра також мешкає в столиці. Велика сім'я активно провела час на свіжому повітрі.

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Дідусь і бабуся грали з молодшою онукою Поліною у квача та футбол. Схоже, попереду в них насичений вікенд. Згодом родина Лілії Ребрик влаштувала зворушливу фотосесію.

Для сімейної зйомки зірка підібрала обтислі чорні штани, светр пудрового кольору, біле взуття та об'ємний темно-синій пуховик зі срібними вставками. Волосся вона залишила розпущеним і не стала наносити косметику. 2-річна донька ведучої Поліна позувала на шиї в дідуся, тоді як старша Діана фотографувалася поряд з татком і бабусею, тримаючи на руках омріяного песика Діксі.

"Щастя, коли батьки поруч. Затишного родинного вечора", – написала Лілія Ребрик.

Якщо з батьками успішна акторка і телеведуча бачиться вкрай рідко, то чоловіка-танцівника Андрія Дикого та двох доньок показує 700-тисячній аудиторії досить часто. Днями Лілія Ребрик: