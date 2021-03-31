Українська телеведуча та акторка Лілія Ребрик підкорила мережу яскравими світлинами з дітьми та чоловіком. Вони позували у family look та насолоджувалися весняним теплом.

Лілія Ребрик є однією з найпопулярніших жінок в українському шоу-бізнесі. Вона з радістю ділиться з багатотисячною аудиторією шанувальників емоційними моментами з творчого та особистого життя.

Дивіться також Лілія Ребрик позувала на подвір'ї заміського будинку разом із чоловіком: яскраві фото

Лілія разом із чоловіком Андрієм Диким і доньками – Поліною та Діаною проживають у власному заміському будинку. Вони неабияк щасливі, адже після робочого дня в гамірному місті можуть отримати задоволення від перебування на свіжому повітрі посеред лісу.

Нові сімейні фото Лілії Ребрик

З настанням весни знаменитість все частіше фотографується на своєму подвір'ї. На останніх фото, які зірка поширила в мережі, вона зображена разом із доньками та коханим. Усі одягнені у яскраве вбрання жовтого кольору: однакові курточки, а Поліна та Діана ще й мають надзвичайно милі пишні спіднички.

Також на сімейних світлинах зображений домашній улюбленець – песик породи бішон-фрізе, якого подарувала Настя Каменських. На обличчях усіх сяють усмішки. Знаменита сім'я вкотре доводить, що найкращий час той, який проводять разом.

Для перегляду фото гортайте праворуч

Такі фотографії не залишилися без уваги. У коментарях прихильники акторки залишають на адресу її сім'ї чимало компліментів.