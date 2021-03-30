Лілія Ребрик підкорила запальним танцем з донькою: відео
Українська телеведуча та акторка Лілія Ребрик проводить час на свіжому повітрі на подвір'ї власного заміського будинку. Після насиченого робочого дня вона влаштувала запальні танці зі старшою донькою Діаною.
Джерело:інстаграм Лілії Ребрик
Знаменита матуся оприлюднила відео, де показала, як танцює з донечкою. Лілія намагається якомога більше часу проводити з сім'єю і часто ділиться з прихильниками миловидними кадрами.
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Запальний танець Лілії Ребрик з донькою
Лілія Ребрик показала ролик, який зняла на подвір'ї власного заміського будинку, на тлі лісу. Вона постала перед камерою у зеленому спортивному костюмі та чорно-сріблястому пуховику. Волосся акуратно вклала, а на обличчі зробила легкий макіяж, яким підкреслила натуральну вроду.
Маленька Діана позувала у рожевій спортивній кофті та чорній куртці. Також одягнула стильну шапку. Зіркова донька та її матуся виконали запальний танець, який підкорив шанувальників та підняв усім настрій.
За сторінкою Ребрик в інстаграмі стежать понад 700 тисяч користувачів мережі. Вони активно коментують таку публікацію та залишають багато компліментів на адресу дівчат.
- "Дівчатка, ви такі класні";
- "Красуні";
- "Донечка неймовірна";
- "Супер";
- "Ви молодці".
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