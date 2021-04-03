Ведущая Лилия Ребрик с мужем и дочками живет в столице, а ее родители за сотни километров в родных Черновцах. Поэтому редкие семейные встречи особенно ценны для звезды. Одну из них она показала в сети.

Родители Лилии Ребрик – Иван и Вера Тодорюк – навестили знаменитую дочь, которая из-за карантина поселилась в загородном доме под Киевом. В гости приехала и младшая сестра актрисы Юлиана, которая также живет в столице. Большая семья активно провела время на свежем воздухе.

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Дедушка и бабушка играли с младшей внучкой Полиной в квач и футбол. Похоже, впереди у них насыщенный уикенд. Впоследствии семья Лилии Ребрик устроила трогательную фотосессию.

Для семейной съемки звезда подобрала обтягивающие черные брюки, свитер пудрового цвета, белую обувь и объемный темно-синий пуховик с серебряными вставками. Волосы она оставила распущенными и не стала наносить косметику. 2-летняя дочь ведущей Полина позировала на шее у дедушки, тогда как старшая Диана фотографировалась рядом с папочкой и бабушкой, держа на руках любимого песика Дикси.

"Счастье, когда родители рядом. Уютного семейного вечера", – написала Лилия Ребрик.

Если с родителями успешная актриса и телеведущая видится крайне редко, то мужа-танцора Андрея Дикого и двух дочерей показывает 700-тысячной аудитории довольно часто. На днях Лилия Ребрик: