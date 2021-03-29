Відома українська телеведуча та співачка Лілія Ребрик підкорила мережу новими світлинами. Вона постала перед камерою разом із чоловіком Андрієм Диким. Подружжя облаштовує подвір'я навколо власного заміського будинку.

Минулого року на карантині Лілія Ребрик почала облаштовувати свій заміський будинок. Саме там вона разом із сім'єю перебувала на самоізоляції, коли в Україні розпочався спалах коронавірусної хвороби СOVID-19.

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Лілія Ребрик з чоловіком

Цієї весни закохані знову облаштовують територію. Тепер вони прибирають її після зими, засаджуватимуть різноманітними рослинами, щоб влітку проводити час у красі.

Днями телеведуча сфотографувалася з коханим на власному подвір'ї. Лілія постала перед камерою в спортивному костюмі м'ятного кольору, який поєднала з бежевими гумовими черевиками. Доповнила свій образ синьою кепкою. Андрій тримав свою обраницю на руках. Обоє усміхалися та насолоджувалися моментом.

От і відкрився найпопулярніший тренажерний зал під назвою "Сад-город". Дачний сезон розпочато! Питайте, що цікаво дізнатися про дачу, про рослини. Спробую ділитися. І від вас чекаю корисних порад для нас, новачків у цій справі,

– написала в публікації Лілія.

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У коментарях підписники Ребрик залишають багато компліментів на адресу знаменитого подружжя.