Лілія Ребрик позувала на подвір'ї заміського будинку разом із чоловіком: яскраві фото
Відома українська телеведуча та співачка Лілія Ребрик підкорила мережу новими світлинами. Вона постала перед камерою разом із чоловіком Андрієм Диким. Подружжя облаштовує подвір'я навколо власного заміського будинку.
Джерело:інстаграм Лілії Ребрик
Минулого року на карантині Лілія Ребрик почала облаштовувати свій заміський будинок. Саме там вона разом із сім'єю перебувала на самоізоляції, коли в Україні розпочався спалах коронавірусної хвороби СOVID-19.
Цікаво У сім'ї має бути довіра, – Лілія Ребрик розповіла про ревнощі у шлюбі
Лілія Ребрик з чоловіком
Цієї весни закохані знову облаштовують територію. Тепер вони прибирають її після зими, засаджуватимуть різноманітними рослинами, щоб влітку проводити час у красі.
Днями телеведуча сфотографувалася з коханим на власному подвір'ї. Лілія постала перед камерою в спортивному костюмі м'ятного кольору, який поєднала з бежевими гумовими черевиками. Доповнила свій образ синьою кепкою. Андрій тримав свою обраницю на руках. Обоє усміхалися та насолоджувалися моментом.
От і відкрився найпопулярніший тренажерний зал під назвою "Сад-город". Дачний сезон розпочато! Питайте, що цікаво дізнатися про дачу, про рослини. Спробую ділитися. І від вас чекаю корисних порад для нас, новачків у цій справі,
– написала в публікації Лілія.
Для перегляду фото гортайте праворуч
У коментарях підписники Ребрик залишають багато компліментів на адресу знаменитого подружжя.
- "Дуже-дуже позитивне, неперевершене подружжя! Бажаю вам взаємного кохання та щастя!"
- "Найкраща пара!"
- "Які ви класні!"
- "Прекрасна пара!"
- "Класна сім'я!"
Поділитися новиною