Після спалаху коронавірусу Лілія Ребрик з родиною оселилася на дачі під Києвом. На подвір'ї біля будинку вона часто робить сімейні фотосесії, а з нагоди Дня сміху зняла кумедний танець. У кадрі ведуча постала з чоловіком і доньками.

Днями Лілія Ребрик влаштувала зйомку у family look – яскраво-жовтих стьобаних куртках, які підібрала для всіх членів родини – чоловіка-танцівника Андрія Дикого, 8-річної Діани та 2-річної Поліни. Вони встигли не лише зробити кілька милих кадрів, а й весело потанцювати.

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Танець Лілії Ребрик з чоловіком і дітьми

Перед камерою сім'я постала в тих самих family look і показала кумедні рухи під пісню Up епатажної реперки Cardi B. Спочатку акторка тримала на руках молодшу доньку, а згодом тато катав дівчинку на шиї.

Поліна, як і її старша сестра Діана, не соромиться камер і росте дуже артистичною. Додамо, в кадрі з'явився і песик сім'ї Діксі, якого їм подарувала Настя Каменських.

Лілія Ребрик зізналася, що сміхотерапія – це найкращі ліки проти суму в серці. Вона любить, коли сміються її доньки, й сама часто регоче з ними до сліз. Шанувальники акторки встигли помітити, що вона й справді не скупиться на усмішки.

"Смійтеся більше, всім серцем, щиро і дзвінко! Сміх об'єднує людей, зближує, робить їх добрішими, а життя не нудним. З Днем сміху вас! Хай поруч з вами він завжди буде щирим і тільки усмішок вам, а не посмішок", – написала ведуча.

Зазначимо, Діана Дика у свої 8 років вже стала справжньою зіркою. Дівчинка знімається в кіно та займається бальною хореографією, а днями підкорила запальним танцем з мамою.