Відома українська акторка нещодавно вперше зізналась про масштабну покупку, яку здійснила з чоловіком. Ще до повномасштабного вторгнення Лілія Ребрик придбала будинок.

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Лілія Ребрик показала недобудований дім

Акторка показалася в інстаграм-сторіз та вирішила продемонструвати шанувальникам будівельний майданчик, де є їхня недобудована нерухомість.

В одному з інтерв'ю я розповіла, що перед початком війни ми купили будинок, назвали його "будинок мрії". Що це означало? Що ми знали, скільки в нас роботи, які в нас проєкти, на що ми можемо розраховувати, планувати, мріяти. Потім почалася клята війна і ці мрії потонули,

– зізналась Лілія Ребрик.

Артистка зізналась, що наразі так і не вирішила, чи продовжувати будівництво й, чи на часі це. Але зізналась, що її позиція така: "якщо живі, то треба жити". Можливо, так вона натякнула на те, що все-таки хоче продовжити займатися будинком мрії.

Будинок Лілії Ребрик / Фото з інстаграм-сторіз