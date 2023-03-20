Відома українська акторка нещодавно вперше зізналась про масштабну покупку, яку здійснила з чоловіком. Ще до повномасштабного вторгнення Лілія Ребрик придбала будинок.
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Лілія Ребрик показала недобудований дім
Акторка показалася в інстаграм-сторіз та вирішила продемонструвати шанувальникам будівельний майданчик, де є їхня недобудована нерухомість.
В одному з інтерв'ю я розповіла, що перед початком війни ми купили будинок, назвали його "будинок мрії". Що це означало? Що ми знали, скільки в нас роботи, які в нас проєкти, на що ми можемо розраховувати, планувати, мріяти. Потім почалася клята війна і ці мрії потонули,
– зізналась Лілія Ребрик.
Артистка зізналась, що наразі так і не вирішила, чи продовжувати будівництво й, чи на часі це. Але зізналась, що її позиція така: "якщо живі, то треба жити". Можливо, так вона натякнула на те, що все-таки хоче продовжити займатися будинком мрії.
Будинок Лілії Ребрик / Фото з інстаграм-сторіз
- Нагадаємо, акторка придбала будинок під Києвом у листопаді 2021 року. Лілія Ребрик розповідала, що сім'ї подобалось проводити час на дачі, водночас хотілось бути ближче до міста й мати більше простору, ніж у столичній квартирі, – тому вони наважилися на покупку й назвали майбутній дім – "будинком мрії".
- Нещодавно Лілія Ребрик також згадувала дні перед повномасштабним вторгненням. Той час був для неї сповнений тривоги й страху. Вона до деталей пам'ятає вечір 23 лютого, коли купувала меблі для будинку та їла полуницю з шампанським.