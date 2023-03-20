Известная украинская актриса недавно впервые призналась о масштабной покупке, которую совершила с мужем. Еще до полномасштабного вторжения Лилия Ребрик приобрела дом.
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Лилия Ребрик показала недостроенный дом
Актриса показалась в инстаграм-сториз и решила продемонстрировать поклонникам строительную площадку, где есть их недостроенная недвижимость.
В одном из интервью я рассказала, что перед началом войны мы купили дом, назвали его "дом мечты". Что это значит? Что мы знали, сколько у нас работы, какие у нас проекты, на что мы можем рассчитывать, планировать, мечтать. Потом началась проклятая война и эти мечты утонули,
– призналась Лилия Ребрик.
Артистка призналась, что пока так и не решила, продолжать ли строительство и, время ли это. Но призналась, что ее позиция такова: "если живы, то нужно жить". Возможно, так она намекнула на то, что хочет продолжить заниматься домом мечты.
Дом Лилии Ребрик / Фото с инстаграм-сториз
- Напомним, актриса приобрела дом под Киевом в ноябре 2021 года. Лилия Ребрик рассказывала, что семье нравилось проводить время на даче, в то же время хотелось быть ближе к городу и иметь больше простора, чем в столичной квартире, поэтому они решились на покупку и назвали будущий дом – "домом мечты".
- Недавно Лилия Ребрик также вспоминала дни перед полномасштабным вторжением. В то время было для нее полно тревоги и страха. Она до деталей помнит вечер 23 февраля, когда покупала мебель для дома и ела клубнику с шампанским.