Українська акторка та ведуча Лілія Ребрик поділилась дописом, в якому згадала останні дні перед великою війною. Зірка зізналась, що ці моменти розбирає на молекули.

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Лілія Ребрик згадала дні до війни

Акторка пригадала, що за 4 дні до – грала "Ін'єкцію безсмертя", потім дублювала мультфільм, увесь тиждень перебувала в ефірі ранкового шоу, а за день грала комедію.

Що було в ті дні у мене на душі? Страшенна тривога, страх війни, такий неспокій. 23 лютого 2022 року я відефірила у "Ранку з Україною". З'їздила обійняти своїх – в ті дні мені особливо міцно хотілося бути поруч, щоб всі – ось тут, на витягнутій руці,

– згадала Лілія Ребрик.

Акторка зіграла на сцені і ввечері. Вона поділилась, що сцена її розслабляє, змушує сконцентруватись і позбутися зайвих думок. Вечір 23 лютого Лілія Ребрик пам'ятає до деталей.

"А після я сіла в машину, в мене було багато квітів і вже так пахло весною. Ще допізна обирали меблі для нашого будинку мрії. Нового, який ми купили напередодні… Заїдали полуницею, яку купили взимку в супермаркеті (чомусь так хотілося чогось шкідливого) і шампанським. Відтепер шампанське і полуниця – для мене смак миру назавжди. Я знаю, як святкуватиму перемогу. Але тоді так тяжко на душі було. І за 5 годин вже почалась велика війна".



Лілія Ребрик / Фото з інстаграму Лілії Ребрик

Нагадаємо, Лілія Ребрик у листопаді 2021 року придбала будинок. До великої війни акторка з чоловіком працювала над дизайном та починала робити ремонт. Однак після 24 лютого їхні плани зруйнувались – наразі зірка не знає, коли повернеться до нового дому.

"Не стану розповідати про найстрашніший день – 24 лютого. За великим рахунком він більш-менш був схожий у кожного українця. І кожному – викарбується в пам'яті назавжди. Але я хочу, щоб ми пригадали той останній день перед великою війною", – підсумувала акторка.