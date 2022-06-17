Лілія Ребрик побувала в селі під Черніговом, де росіяни катували людей: "Не знаю, як жити далі"
Джерело:інстаграм Лілії Ребрик
Співачка Лілія Ребрик побувала в селищі Ягідне, що на Чернігівщині. Там російські окупанти влаштувати в підвалі справжню в'язницю, де утримували та катували людей.
Телеведуча побувала там разом з колегою Анатолієм Анатолічем. Вони разом на власні очі побачили місце, де росіяни знущалися з людей, які перебували в окупації.
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Лілія Ребрик побачила катівню, де вбивали українців
Зірка побувала в селищі з теплою назвою Ягідне. Зараз про нього знає весь світ. Це селище у Чернігівській області, де російські військові облаштували в'язницю, катівню. Вони тримали в маленькому підвалі майже 400 людей. Без світла, тепла, свіжого повітря, у страшній задусі, на кам'яній підлозі. Так тривало 27 днів. На кожного в'язня припадало по пів квадратного метра.
Люди помирали просто на очах в інших. На стінах там – імена тих, хто помер та був убитий. Поряд – дитячі малюнки... Таке світло крізь суцільну в'язку темряву. Я не знаю, як з цим всім жити далі. Я не знаю, чи зможе хтось забути жах цієї війни. Я просто не знаю, як припинити плакати,
– поділилася Лілія.
Лілія Ребрик у селищі Ягідне: дивіться відео онлайн
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