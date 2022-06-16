Українці невпинно звертаються до світу, закликають надати необхідну зброю, з допомогою якої наші захисники зможуть вигнати ворогів. Маша Єфросиніна вкотре звернулася до європейців.

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Маша Єфросиніна показала відео огидних росіян

Телеведуча опублікувала відео на особистій сторінці в інстаграмі та зазначила, що в її профілі ніколи не було таких підлих людей. До війни на її сторінці можна було побачити роботу, подорожі, дітей, модні образи, хобі, суспільне життя.

Як і кожен європеєць, який багато працює, вечорами вона відпочивала за келихом червоного вина, любила вечірки, чекала прем'єр на Netflix. Раніше Маша любила детективи та трилери, однак навіть у найгірших снах не могла уявити, що побачить найжахливіші кадри не в кіно, а в рідній країні.

Це відео про те, як виглядають справжні монстри. Вони принесли в мою країну вбивства, катування, зґвалтування та повне руйнування! Вони нелюди! Вони принесли нам смерть і горе!

– емоційно висловилася телеведуча.

"Отже, шановні європейські лідери, скільки українців має загинути від рук цих російських нелюдів, щоб ви не затягували з постачанням зброї в країну, яка сьогодні захищає ваші кордони ціною життів десятків тисяч невинних людей?", – звернулася до лідерів Європи Маша Єфросиніна.

На відео російські солдати закликають й надалі вбивати українців, не зважаючи ні на чиї слова. З усмішками на обличчях російські виродки кажуть, що треба закінчувати те, що планували ще у 2014 році.

Російські солдати про вбивства українців: дивіться відео онлайн

Маша Єфросиніна розповіла, що європейці втомилися від війни в Україні, в Європі "українські новини називають токсичними". У програм, які розповідають про війну, падають рейтинги, компанії потерпають від збитків. Однак європейці продовжують допомагати Україні, особливо поляки. У Польщі навіть є тренд: якщо допомагаєш Україні – ти крутий.