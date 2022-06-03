Українська акторка та телеведуча Лілія Ребрик повернулась до Києва з заходу України. Вона відвідала зруйнований будинок у Києві.

До теми У військовій формі та зі зброєю в руках: ексхолостяк Максим Михайлюк приєднався до ЗСУ

Лілія Ребрик відвідала розбомблений будинок

У будинок, що на вулиці Лобановського, влучила ракета 26 лютого. Акторка розповіла, що 18 – 21 поверхи зруйновані вщент, через що з 22 поверху дім начебто висить у повітрі.

Там просто порожнеча, як у росіян замість серця. Далі було ще важче. Піднялася. Руки, ноги холодні. Сльози душать. Клубок в горлі. На хвилинку уявляєш собі: що відчувають люди, які тут будували своє життя. Планували. Мріяли. Народжували дітей. Викохували кожний закуточок. І знаєте, вони живі,

– зізналась Лілія Ребрик.

Ребрик про сім'ю, яка вижила дивом

Зірка познайомилася з родиною, яка чудом вижила після вибуху. Батько Костянтин жив у домі з дружиною та 9-річною донькою. Зараз сім'я в безпеці, але, як розповів Костянтин, донька постійно каже: "Ти мене обманув. Ти мені сказав, що ракета не попаде в наш дім!".

"І тут моє серце розірвалося від болю. Від усвідомлення, як багато разів я "обманювала" своїх дітей словами, що не буде війни! Війна, якщо і буде, то якась інша. Моя свідомість в житті не могла уявити, що у 21 столітті може статися така системна помилка. Як?! Росіяни, ви забираєте у дітей мрії, дитинство, весну, канікули, домівки. Ви намагаєтеся обрізати нам крила, змушуєте ридма ридати! Ми плачем, ми виплачемо всі сльози до крапельки! Але не зламаємося!".

Лілія Ребрик поділилась, що наприкінці зустрічі чоловік сказав їй: "Лілю! Нам так бракує вашого вогника в очах та усмішки…". Це дуже здивувало її й знову довело, що українці – незламні.

Людина, переживши таке, ще й втішає мене. Ще й переконує, що будинки ми всі відбудуємо, що найголовніше – життя. Золоті слова! 26 лютого для цієї сім'ї стане днем народження їхньої родини. Другим. Таким важливим! Бо вони живі. Чудом живі. І скільки ще таких зруйнованих місць… доль… мрій… Але якщо ми живі, то треба жити!

– підсумувала акторка.



Зруйнований будинок біля Жулян / Фото ДСНС