Телеведуча побувала там разом з колегою Анатолієм Анатолічем. Вони разом на власні очі побачили місце, де росіяни знущалися з людей, які перебували в окупації.

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Лілія Ребрик побачила катівню, де вбивали українців

Зірка побувала в селищі з теплою назвою Ягідне. Зараз про нього знає весь світ. Це селище у Чернігівській області, де російські військові облаштували в'язницю, катівню. Вони тримали в маленькому підвалі майже 400 людей. Без світла, тепла, свіжого повітря, у страшній задусі, на кам'яній підлозі. Так тривало 27 днів. На кожного в'язня припадало по пів квадратного метра.

Люди помирали просто на очах в інших. На стінах там – імена тих, хто помер та був убитий. Поряд – дитячі малюнки... Таке світло крізь суцільну в'язку темряву. Я не знаю, як з цим всім жити далі. Я не знаю, чи зможе хтось забути жах цієї війни. Я просто не знаю, як припинити плакати,

– поділилася Лілія.

Лілія Ребрик у селищі Ягідне: дивіться відео онлайн

Українські зірки про звірства росіян