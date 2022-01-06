Лілі Колінз пригадала, як маленькою виривала букет з рук принцеси Діани: кумедний кадр

Відома акторка та модель Лілі Колінз пригадала кумедний випадок, пов'язаний з королівською сім'єю. Вона розповіла, як ще маленькою виривала букет з рук принцеси Діани.

Нещодавно американська та англійська акторка Лілі Колінз з'явилась у вечірньому шоу Джеймса Кордена. Вона розповіла про курйозні історії, що траплялись з нею та членами монаршої британської родини.

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Лілі Колінз намагалась вирвати букет в принцеси Діани

Батько Лілі Колінз – відомий музикант Філ Колінз. Він співпрацював з благодійним фондом принца Чарльза та часто з'являвся на різноманітних заходах за участі королівської сім'ї.

На один з прийомів музикант взяв донечку, яка була ще маленькою. Вона вручила букет квітів принцесі Діані, але в той самий момент захотіла забрати їх назад.

Мені розповідали, що це трапилося. Це моя мама, мій тато і я, і це на заході Prince's Trust, і я дарую Діані квіти, але в ту секунду, коли вона взяла їх, я спробувала витягти квіти з її рук,

– зізналась Лілі Колінз.

"Не склались" в акторки стосунки й з самим принцом Чарльзом. Одного разу вона жбурнула у принца Уельського іграшку.

"Я грала з деякими іграшками з принцом Чарльзом, і я кинула в нього щось, здається, іграшковий телефон у його голову", – розповіла Лілі Колінз.

Королівська сім'я та знаменитості