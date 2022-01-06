Недавно американская и английская актриса Лили Коллинз появилась в вечернем шоу Джеймса Кордена. Она рассказала о курьезных историях, случавшихся с ней и членами монаршей британской семьи.
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Лили Коллинз пыталась вырвать букет у принцессы Дианы
Отец Лили Коллинз – известный музыкант Фил Коллинз. Он сотрудничал с благотворительным фондом принца Чарльза и часто появлялся на разных мероприятиях с участием королевской семьи.
На один из приемов музыкант взял доченьку, которая была еще маленькой. Она вручила букет цветов принцессе Диане, но в тот самый момент захотела забрать его обратно.
Мне рассказывали, что это случилось. Это моя мама, мой папа и я, и это на западе Prince's Trust, и я дарю Диане цветы, но в ту секунду, когда она взяла их, я попыталась вытащить цветы из ее рук,
– призналась Лили Коллинз.
"Не сложились" у актрисы отношения и с самим принцем Чарльзом. Однажды она швырнула в принца Уэльского игрушку.
"Я играла с какими-то игрушками с принцем Чарльзом, и я бросила в него что-то, кажется, игрушечный телефон в его голову", – рассказала Лили Коллинз.
Королевская семья и знаменитости
- Звезды часто делятся впечатлениями от встреч с членами монаршей семьи. Билли Айлиш познакомилась с герцогами Кембриджскими на премьере фильма "Не время умирать". Она рассказала, что знакомство прошло непринужденно и легко.
- Риз Уизерспун признавалась, как прошла ее встреча с Кейт Миддлтон. Актриса заметила, что не была фанаткой королевской семьи, но встреча с герцогиней ее взволновала. Однако все прошло хорошо, потому что Кэтрин много шутила и была приятной.