Недавно американская и английская актриса Лили Коллинз появилась в вечернем шоу Джеймса Кордена. Она рассказала о курьезных историях, случавшихся с ней и членами монаршей британской семьи.

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Лили Коллинз пыталась вырвать букет у принцессы Дианы

Отец Лили Коллинз – известный музыкант Фил Коллинз. Он сотрудничал с благотворительным фондом принца Чарльза и часто появлялся на разных мероприятиях с участием королевской семьи.

На один из приемов музыкант взял доченьку, которая была еще маленькой. Она вручила букет цветов принцессе Диане, но в тот самый момент захотела забрать его обратно.

Мне рассказывали, что это случилось. Это моя мама, мой папа и я, и это на западе Prince's Trust, и я дарю Диане цветы, но в ту секунду, когда она взяла их, я попыталась вытащить цветы из ее рук,

– призналась Лили Коллинз.

"Не сложились" у актрисы отношения и с самим принцем Чарльзом. Однажды она швырнула в принца Уэльского игрушку.

"Я играла с какими-то игрушками с принцем Чарльзом, и я бросила в него что-то, кажется, игрушечный телефон в его голову", – рассказала Лили Коллинз.

Королевская семья и знаменитости