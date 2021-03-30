Різ Візерспун поділилась враженням від зустрічі з Кейт Міддлтон
Знаменита американська акторка Різ Візерспун у 2011 році зустрічалась із герцогинею Кембриджською Кейт Міддлтон. Зірка зізналась, що Кетрін підкорила та зачарувала її.
Джерело:Mirror
Американську акторку та володарку премії Оскар Різ Візерспун доволі важко вразити. Однак це вдалось члену королівської родини. Про це зірка написала у своїй книзі Whiskey in a Teacup.
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Різ Візерспун про зустріч Кейт Міддлтон
Акторка зізналась, що мала можливість побачитися з герцогинею Кембриджською у 2011 році в Лос-Анджелесі. Різ Візерспун зазначила, що зовсім не була фанаткою королівської родини, однак думка про зустріч з Кетрін неабияк її схвилювала.
Щоб виглядати найкраще, знаменитість прокинулась о 4 годині ранку, що доволі невластиво для неї. Варто зазначити, що тоді пройшло небагато часу після весілля Кейт Міддлтон з принцом Вільямом. Тим не менш, вона справила на володарку Оскара якнайкраще враження.
Я так сильно люблю Кейт Міддлтон. Вона не розчарувала! Вона була простою, милою, теплою, елегантною і стриманою. Ще вона розповіла анекдот, і я відразу потрапила під її чари. Вона така ж чудова, як здається. Вона дуже співчутлива, соціально свідома, глибоко турботлива людина,
– вважає Різ.
Візерспун додала, що й зараз дуже захоплюється герцогинею Кембриджською. Вона у захваті від рівня самовідданості Кейт Міддлтон.
"Потрібна дуже особлива людина, яка б зважилася на таке життя. Вибрати такий хід подій, коли ти щомиті перебуваєш під прицілом громадськості. Тепер, коли вона перебуває в такому положенні, все її життя присвячене служінню назавжди", – поділилась акторка.
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