Знаменита американська акторка Різ Візерспун у 2011 році зустрічалась із герцогинею Кембриджською Кейт Міддлтон. Зірка зізналась, що Кетрін підкорила та зачарувала її.

Американську акторку та володарку премії Оскар Різ Візерспун доволі важко вразити. Однак це вдалось члену королівської родини. Про це зірка написала у своїй книзі Whiskey in a Teacup.

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Різ Візерспун про зустріч Кейт Міддлтон

Акторка зізналась, що мала можливість побачитися з герцогинею Кембриджською у 2011 році в Лос-Анджелесі. Різ Візерспун зазначила, що зовсім не була фанаткою королівської родини, однак думка про зустріч з Кетрін неабияк її схвилювала.

Щоб виглядати найкраще, знаменитість прокинулась о 4 годині ранку, що доволі невластиво для неї. Варто зазначити, що тоді пройшло небагато часу після весілля Кейт Міддлтон з принцом Вільямом. Тим не менш, вона справила на володарку Оскара якнайкраще враження.

Я так сильно люблю Кейт Міддлтон. Вона не розчарувала! Вона була простою, милою, теплою, елегантною і стриманою. Ще вона розповіла анекдот, і я відразу потрапила під її чари. Вона така ж чудова, як здається. Вона дуже співчутлива, соціально свідома, глибоко турботлива людина,

– вважає Різ.

Візерспун додала, що й зараз дуже захоплюється герцогинею Кембриджською. Вона у захваті від рівня самовідданості Кейт Міддлтон.

"Потрібна дуже особлива людина, яка б зважилася на таке життя. Вибрати такий хід подій, коли ти щомиті перебуваєш під прицілом громадськості. Тепер, коли вона перебуває в такому положенні, все її життя присвячене служінню назавжди", – поділилась акторка.