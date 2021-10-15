28 вересня у "Альберт-холі" в Лондоні пройшла прем'єра фільму про агента Джеймса Бонда. Знаменита американська співачка Біллі Айліш також була на заході як композиторка. Вона є авторкою саундтреку до фільму.
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Як пройшла зустріч герцогів та Біллі Айліш
Виконавиця вперше особисто зустрілась з принцом Вільямом та Кейт Міддлтон. Зірка розповіла, що знайомство пройшло легко та невимушено.
Вони не змусили мене відчути, що мені страшно або я не можу з ними розмовляти. Вони були дуже люб'язні та ставили мені різні запитання. Вони були дуже доброзичливими, веселими й милими. Я не можу скаржитися, це було приголомшливо,
– розповіла Біллі Айліш.
Різ Візерспун також бачилась з Кетрін
- Додамо, раніше враженнями від зустрічі з Кейт Міддлтон ділилась Різ Візерспун. Акторка зізналась, що не була фанаткою королівської родини, але зустріч з герцогинею її схвилювала. Однак все пройшло добре.
- "Вона не розчарувала! Вона була простою, милою, теплою, елегантною і стриманою. Ще вона розповіла анекдот, і я відразу потрапила під її чари. Вона така ж чудова, як здається. Вона дуже співчутлива, соціально свідома, глибоко турботлива людина", – розповіла Різ.
- Зірка додавала, що поважає Кейт Міддлтон. Адже не кожна людина може наважитися на життя, коли ти в будь-який момент перебуваєш "під прицілом громадськості".