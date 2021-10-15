28 вересня у "Альберт-холі" в Лондоні пройшла прем'єра фільму про агента Джеймса Бонда. Знаменита американська співачка Біллі Айліш також була на заході як композиторка. Вона є авторкою саундтреку до фільму.

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Як пройшла зустріч герцогів та Біллі Айліш

Виконавиця вперше особисто зустрілась з принцом Вільямом та Кейт Міддлтон. Зірка розповіла, що знайомство пройшло легко та невимушено.

Вони не змусили мене відчути, що мені страшно або я не можу з ними розмовляти. Вони були дуже люб'язні та ставили мені різні запитання. Вони були дуже доброзичливими, веселими й милими. Я не можу скаржитися, це було приголомшливо,

– розповіла Біллі Айліш.

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