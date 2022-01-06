Нещодавно американська та англійська акторка Лілі Колінз з'явилась у вечірньому шоу Джеймса Кордена. Вона розповіла про курйозні історії, що траплялись з нею та членами монаршої британської родини.
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Лілі Колінз намагалась вирвати букет в принцеси Діани
Батько Лілі Колінз – відомий музикант Філ Колінз. Він співпрацював з благодійним фондом принца Чарльза та часто з'являвся на різноманітних заходах за участі королівської сім'ї.
На один з прийомів музикант взяв донечку, яка була ще маленькою. Вона вручила букет квітів принцесі Діані, але в той самий момент захотіла забрати їх назад.
Мені розповідали, що це трапилося. Це моя мама, мій тато і я, і це на заході Prince's Trust, і я дарую Діані квіти, але в ту секунду, коли вона взяла їх, я спробувала витягти квіти з її рук,
– зізналась Лілі Колінз.
"Не склались" в акторки стосунки й з самим принцом Чарльзом. Одного разу вона жбурнула у принца Уельського іграшку.
"Я грала з деякими іграшками з принцом Чарльзом, і я кинула в нього щось, здається, іграшковий телефон у його голову", – розповіла Лілі Колінз.
Королівська сім'я та знаменитості
- Зірки часто діляться враженнями від зустрічей з членами монаршої родини. Біллі Айліш познайомилась з герцогами Кембриджськими на прем'єрі фільму "Не час помирати". Вона розповіла, що знайомство пройшло невимушено та легко.
- Різ Візерспун зізнавалась, як пройшла її зустріч з Кейт Міддлтон. Акторка зауважила, що не була фанаткою королівської родини, але зустріч з герцогинею її схвилювала. Однак все пройшло добре, бо Кетрін багато жартувала й була приємною.