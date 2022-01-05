9 січня Кейт Міддлтон виповниться 40 років. Дружина принца Вільяма не зможе гучно відсвяткувати ювілей, як повідомляють британські ЗМІ.
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Яким буде день народження Кейт Міддлтон
Ймовірно, герцогиня Кембриджська відсвяткує день народження у вузькому сімейному колі. Через новий штам коронавірусу Омікрон, члени королівської родини намагаються дотримуватися усіх обмежень.
Ймовірно, для герцогині будуть стримані святкування. Вона все одно не хотіла нічого кричущого – це не зовсім в її стилі, – але особливо з огляду на нинішню ситуацію, масштаби заходів будуть зменшені,
– пишуть видання.
Та не тільки скромний обід буде обмеженням для Кетрін. Також на її 40-річчя не виконають королівську традицію й позбавлять почестей. Зокрема, у каплиці Вестмінстерського абатства не будуть лунати дзвони з нагоди ювілею.
Це рішення було прийнято ще у 2021 році, через кризу у суспільстві у зв'язку з коронавірусом та необхідність скорочення витрат. Дзвони можуть лунати лише на дні народження принца Чарльза та королеви Єлизавети II.
Однак одну з королівських традицій на день народження точно не порушать – на сторінках королівської родини опублікують нове портретне фото Кейт.
Портретне фото Кейт Міддлтон у 2021 році / Фото з інстаграму короліської сім'ї
Зазначимо, цього року через пандемію монарша родина стримано відсвяткувала Різдво:
- Через Омікрон королева вирішила не проводити традиційний сімейний обід;
- Її Величність відмовилась від поїздки до Сандрінгему, а залишилася на свята у Віндзорському замку;
- герцоги Кембриджські залишилися у Норфолку та влаштували різдвяний обід з сім'єю Міддлтонів.