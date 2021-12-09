Ліки на кілька сотень доларів, – Фагот пригадав, як його лікували від безпліддя

Лідер гурту ТНМК Фагот у серпні 2010 року став батьком. Сина йому народила кохана Анастасія. Це сталось після того, як співаку діагностували безпліддя.

Радість батьківства Фагот (справжнє ім'я – Олег Михайлюта) відчув лише один раз. Зараз його сину Нікіті 11 років. Він живе з мамою, журналісткою Анастасією Будкіною, але зірковий татко бере активну участь у його вихованні. Ймовірно тому, що колись співаку заявляли, що дітей у нього не буде.

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"Мені всі говорили, що будуть проблеми з дітьми", – ошелешив лідер ТНМК.

Як з'ясувалось, після 30 музикант уже замислювався про дітей, але його кохані не вагітніли. Він наважився пройти обстеження, після якого почув свій діагноз – безпліддя.

Фармакологія рулить. Говорили: "Дуже повільні сперматозоїди, можуть бути проблеми". І список ліків на кілька сотень доларів,

– пригадує Фагот.

Лідер гурту ТНМК не став бігти в аптеку за дорогущими препаратами, а вирішив: "Бог дасть – буде. Не дасть Бог – значить не треба". На диво, після цього кохана дівчина Фагота завагітніла й народила здорового малюка.

Фагот з сином Нікітою / Фото з інстаграму музиканта

До теми Фагот з ТНМК відверто розповів про ставлення до абортів та стосунки з сином

Зараз Фагот зустрічається з іменитою дизайнеркою Ольгою Навроцькою. За 12 років стосунків вони так і не одружилися, спільних дітей у них теж немає.