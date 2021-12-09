Ліки на кілька сотень доларів, – Фагот пригадав, як його лікували від безпліддя

9 грудня 2021 , 18:34
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Джерело:

Dorotye

Лідер гурту ТНМК Фагот у серпні 2010 року став батьком. Сина йому народила кохана Анастасія. Це сталось після того, як співаку діагностували безпліддя.

Радість батьківства Фагот (справжнє ім'я – Олег Михайлюта) відчув лише один раз. Зараз його сину Нікіті 11 років. Він живе з мамою, журналісткою Анастасією Будкіною, але зірковий татко бере активну участь у його вихованні. Ймовірно тому, що колись співаку заявляли, що дітей у нього не буде. 

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"Мені всі говорили, що будуть проблеми з дітьми", – ошелешив лідер ТНМК. 

Як з'ясувалось, після 30 музикант уже замислювався про дітей, але його кохані не вагітніли. Він наважився пройти обстеження, після якого почув свій діагноз – безпліддя.

Фармакологія рулить. Говорили: "Дуже повільні сперматозоїди, можуть бути проблеми". І список ліків на кілька сотень доларів,
– пригадує Фагот. 

Лідер гурту ТНМК не став бігти в аптеку за дорогущими препаратами, а вирішив: "Бог дасть – буде. Не дасть Бог – значить не треба". На диво, після цього кохана дівчина Фагота завагітніла й народила здорового малюка. 

Фагот з сином Нікітою / Фото з інстаграму музиканта

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Зараз Фагот зустрічається з іменитою дизайнеркою Ольгою Навроцькою. За 12 років стосунків вони так і не одружилися, спільних дітей у них теж немає. 

  • 47-річний музикант мріє вдруге стати батьком. Ба більше, вони з коханою нібито "намагалися, але не сталося" через жіноче здоров'я Ольги. 
  • Натомість дизайнерка стверджує, що просто не хоче бути мамою. Спочатку вона підтримувала позицію childfree, а потім їй стукнуло 47. 
Автор: Марина Джура