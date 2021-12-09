Радость отцовства Фагот (настоящее имя – Олег Михайлюта) ощутил только один раз. Сейчас его сыну Никите 11 лет. Он живет с мамой, журналисткой Анастасией Будкиной, но звездный отец активно участвует в его воспитании. Вероятно, потому, что когда-то певцу заявляли, что детей у него не будет.

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"Мне все говорили, что будут проблемы с детьми", – ошарашил лидер ТНМК.

Как выяснилось, после 30-ти музыкант уже задумывался о детях, но его любимые не беременели. Он отважился пройти обследование, после которого услышал свой диагноз – бесплодие.

Фармакология рулит. Говорили: "Очень медленные сперматозоиды, могут быть проблемы". И список лекарств на несколько сотен долларов,

– вспоминает Фагот.

Лидер группы ТНМК не стал бежать в аптеку за дорогими препаратами, а решил: "Бог даст – будет. Не даст Бог – значит не надо". Удивительно, но после этого любимая девушка Фагота забеременела и родила здорового малыша.

Фагот с сыном Никитой / Фото из инстаграма музыканта

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Сейчас Фагот встречается со знаменитым дизайнером Ольгой Навроцкой. За 12 лет отношений они так и не поженились, общих детей у них тоже нет.