Один з вечорів напередодні сезону новорічних корпоративів Катя Осадча та Юрій Горбунов провели з синами. Якщо 3-місячний Данило поки лише капризує, то 4-річний Іван уже на всю демонструє характер. На прогулянці зимовим Києвом він поскандалив з батьками, бо хотів сам зробити їм гарне фото.

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Фото Юрія Горбунова та Каті Осадчої, яке зробив їхній син

Той момент, коли син забирає в тебе телефон і кричить, що він сам знає, як треба фотографувати. Останнім часом слова "я сам" є головними в лексиконі дитини,

– іронічно підписав Горбунов.

На світлині подружжя позує у мальовничій зимовій локації з вогниками. Вони обоє одягнені в повсякденні look: Осадча – у чорних штанах палаццо, пісочному светрі та шапці, а Горбунов – у чорних брюках і джемпері. Телезірка обіймала коханого за талію, а він радісно усміхався на камеру.

Катя Осадча з Юрієм Горбуновим / Фото з інстаграму шоумена

Реакція мережі

Фоловерів Горбунова розчулило фото, яке зробив його старший син, тож вони засипали компліментами пару та малюка:

"Класнюче фото";

"Прекрасне, між іншим, вийшло фото, Іван росте фотографом";

"Такий дорослий, сам фотографує";

"Найкращий фотограф".

Зауважимо, 4-річний Іван Горбунов не лише фотографує сам, а й готує сніданки зірковому батько, коли той повертається з гастролей.