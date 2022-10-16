Українська телеведуча Лідія Таран показала свого брата в День захисників та захисниць України. Як вона розповіла, чоловік змінив професію та пішов воювати.

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Лідія Таран показала брата

Ведуча повідомила, що її брат до початку вторгнення багато років викладав в університеті. До 24 лютого Макар навчав студентів різних мов, але через війну йому довелось вчити мову гранатомета.

Мій персональний герой. Мій братик. Найрозумніший з відомих мені людей. Понад 20 років викладання в універі, китайська, англійська, французька. Але тепер довелось вивчити мову гранатомета і лютої ненависті до ворога. Страшно пишаюсь і молимось разом за всіх наших! Зі святом, рідне військо – наші янголи охоронці,

– написала Лідія Таран.

Також телеведуча похизувалась фото брата, який стоїть зі зброєю у військовій формі.

Брат Лідії Таран / Фото з інстаграму ведучої

Як Лідія Таран переживає війну