Українська телеведуча Лідія Таран показала свого брата в День захисників та захисниць України. Як вона розповіла, чоловік змінив професію та пішов воювати.
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Лідія Таран показала брата
Ведуча повідомила, що її брат до початку вторгнення багато років викладав в університеті. До 24 лютого Макар навчав студентів різних мов, але через війну йому довелось вчити мову гранатомета.
Мій персональний герой. Мій братик. Найрозумніший з відомих мені людей. Понад 20 років викладання в універі, китайська, англійська, французька. Але тепер довелось вивчити мову гранатомета і лютої ненависті до ворога. Страшно пишаюсь і молимось разом за всіх наших! Зі святом, рідне військо – наші янголи охоронці,
– написала Лідія Таран.
Також телеведуча похизувалась фото брата, який стоїть зі зброєю у військовій формі.
Брат Лідії Таран / Фото з інстаграму ведучої
Як Лідія Таран переживає війну
- Коли 26 червня росіяни обстріляли Київ, ракета втрапила у дім, де жила Лідія Таран. Через війну вона виїхала до Франції з донькою, тому її в будинку не було.
- У столицю телеведуча таки повернулась, але вже через місяць. Вона зустрілась з колегою Марічкою Падалко у своїй квартирі, де скло під ногами й "краєвиди" зруйнованих будинків.
- Лідія Таран живе на дві країни – у Франції та Україні. Однак зірка не дуже хоче повертатися до Києва, бо в її район постійно прилітають ракети.