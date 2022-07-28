У житловий комплекс Лідії Таран влучили дві російські ракети, але її квартира дивом уціліла. У ній усе вибито, але стіни на місці. Тож каву з Марічкою Падалко вона пила на балконі з видом на зруйнований дах і потрощені квартири.

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Лідія Таран запросила Марічку Падалко у свій розбомблений дім

З того часу, як Лідка переїхала у свою нову київську квартиру, ми все не змогли знайти час на спільну каву в її стінах. Зараз знайшли. Шкода, що з таким краєвидом і склом під ногами, але як добре, що складні часи роблять нас тільки ближчими та сильнішими,

– написала Марічка Падалко.

Вони, до речі, не бачилися цілих п'ять місяців, і невідомо, коли зустрінуться знову, адже, схоже, Лідія Таран повернеться назад у Францію. Падалко каже, що тепер її подруга буквальному сенсі може взяти з собою в Європу якусь частинку України, бо "занадто багато їх лишилося навколо після двох влучань російських ракет".

Марічка Падалко з Лідією Таран у її розбомбленому будинку / Фото з інстаграму телеведучої

Марічка Падалко з Лідією Таран у її розбомбленому будинку / Фото з інстаграму телеведучої

Нагадаємо, у будинок Лідії Таран "прилетіло" рано-вранці 26 червня, у неділю, коли кияни спали й не поспішали на роботу. Так, у новобудові у Шевченківському районі спалахнула пожежа, один чоловік загинув, а поранень зазнали щонайменше четверо осіб, серед них дівчинка 7 років.

"Все вибито, але ніби не горить. Головне, що там не було мене і малої", – коментувала тоді Лідія Таран.