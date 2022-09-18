Лідерка гурту KAZKA показала свого бойфренда

Солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька показала свого бойфренда вперше за довгий час. Вона поділилась зворушливим відео.

Лідерка українського гурту KAZKA Олександра Заріцька довго приховувала особисте життя. Але днями вона опублікувала відео з бойфрендом.

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KAZKA показала бойфренда

На своїй сторінці в тіктоці зірка опублікувала ролик, де показує, як її бачить коханий. Судячи з відео, бойфренд Саші Заріцької асоціює її з соняшниками, авокадо й осінню.

Якби я була… версія від мого хлопця. Кохаю тебе сильно,

– написала артистка.

Лідерка KAZKA показала хлопця: відео

Особисте життя Олександри Заріцької