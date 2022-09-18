Лідерка гурту KAZKA показала свого бойфренда
18 вересня 2022 , 12:33Читать новость на русском
Джерело:тікток гурту KAZKA
Солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька показала свого бойфренда вперше за довгий час. Вона поділилась зворушливим відео.
Лідерка українського гурту KAZKA Олександра Заріцька довго приховувала особисте життя. Але днями вона опублікувала відео з бойфрендом.
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KAZKA показала бойфренда
На своїй сторінці в тіктоці зірка опублікувала ролик, де показує, як її бачить коханий. Судячи з відео, бойфренд Саші Заріцької асоціює її з соняшниками, авокадо й осінню.
Якби я була… версія від мого хлопця. Кохаю тебе сильно,
– написала артистка.
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Особисте життя Олександри Заріцької
- Всередині вересня 2021 року Олександра Заріцька зізналась про нові стосунки. Але вони тривали недовго – Саша взяла участь у "Танцях з зірками" й не мала достатньо часу на свого бойфренда. Тож він покинув артистку.
- Солістка гурту KAZKA тоді ж заінтригувала зізнаннями та романтичними фото зі своїм партнером по "Танцях" – Юрієм Мєшковим.
- Згодом танцівник знявся у кліпі гурту KAZKA. Тоді як його Саша розповіла, що ходить на побачення з бойфрендом, стосунки з яким тільки зароджуються.