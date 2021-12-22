Олександра Заріцька прокоментувала своє особисте життя. Декілька місяців тому вона розійшлася з хлопцем через ревнощі до партнера дівчини з "Танців з зірками".

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Особисте життя Олександри Заріцької

Артистка не намагалася відновити стосунки з колишнім хлопцем. Олександра вважає, що все відбувається так, як має бути. Вона дуже щаслива, що знайшла свого партнера.

"Ми з ним у прекрасних стосунках. Все пливе за течією, не будемо жалкувати за минулим. З партнером ходжу на побачення, у нас була дуже цікава фотосесія. Інколи я з ним зустрічаюся, інколи не зустрічаюся", – прокоментувала Олександра.

На питання, чи пов'язують її з хореографом Юрієм Мєшковим романтичні стосунки, Заріцька відповіла неоднозначно.

У всіх нас є романтичні стосунки. Якщо ми щасливі люди, то в нас вони є,

– заявила співачка.

Нагадаємо, стосунки Заріцької перед її участю в "Танцях з зірками" тривали недовго – близько місяця. Перепоною стала участь Олександри в проєкті та її робота.