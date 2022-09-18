Лидер украинской группы KAZKA Александра Зарицкая долго скрывала личную жизнь. Но на днях она опубликовала видео с бойфрендом.
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KAZKA показала бойфренда
На своей странице в тиктоке звезда опубликовала ролик, где показывает, как ее видит любимый. Судя по видео, бойфренд Саши Зарицкой ассоциирует ее с подсолнухами, авокадо и осенью.
Будь ли я… версия от моего парня. Люблю тебя сильно,
– написала артистка.
Лидер KAZKA показала парня: видео
Личная жизнь Александры Зарицкой
- В середине сентября 2021 года Александра Зарицкая призналась о новых отношениях. Но они продолжались недолго – Саша приняла участие в "Танцах со звездами" и не имела достаточно времени на своего бойфренда. Поэтому он покинул артистку.
- Солистка группы KAZKA тогда же заинтриговала признаниями и романтичными фото со своим партнером по "Танцам" – Юрием Мешковым.
- Впоследствии танцовщик снялся в клипе группы KAZKA. В то время как его Саша рассказала, что ходит на свидание с бойфрендом, отношения с которым только зарождаются.