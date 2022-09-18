Лидер украинской группы KAZKA Александра Зарицкая долго скрывала личную жизнь. Но на днях она опубликовала видео с бойфрендом.

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KAZKA показала бойфренда

На своей странице в тиктоке звезда опубликовала ролик, где показывает, как ее видит любимый. Судя по видео, бойфренд Саши Зарицкой ассоциирует ее с подсолнухами, авокадо и осенью.

Будь ли я… версия от моего парня. Люблю тебя сильно,

– написала артистка.

Лидер KAZKA показала парня: видео

Личная жизнь Александры Зарицкой