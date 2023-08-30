Що з вами там роблять, – Андрій Бєдняков емоційно звернувся до лідера російського гурту "Звери"

Несподівано Роман Білик, лідер відомого російського гурту "Звери", змінив свою позицію щодо війни в Україні. Раніше він разом з іншими учасниками колективу виступав проти війни. Однак тепер "перевзувся". Нещодавно виконавець з гітаристом "Звери" їздив на Донеччину, щоб розважати своїми концертами російських військових. Український шоумен Андрій Бєдняков емоційно на це відреагував.

З'ясувалось, що чоловіки раніше спілкувалися. Тож телеведучий навіть опублікував спільне фото з Біликом. Він зауважив, що в російського артиста нібито завжди була "здорова позиція".

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Андрій Бєдняков звернувся до Романа Білика

Шоумен поділився, що раніше вони з лідером російського гурту "Звери" могли довго говорити про Маріуполь. Бєдняков зазначив, що не розуміє, що зробили з Біликом, аби той "перевзувся".

У тебе ж завжди була "здорова" позиція. Ми ж могли поговорити довго про Маріуполь. Про місто, яке зрівняли із землею ті, для яких ти зі своїм балалайщиком співав пісні. Що з вами там роблять?! Загадка! Так, так буває. Поки "дєвочкі, мальчікі танцюют", ти, Ромо, обіср*вся! Живи з цим! Рокер, бл*ть,

– висловився телеведучий.



Андрій Бєдняков емоційно звернувся до лідера гурту "Звери" / Скриншот з інстаграм-сторіс

Нагадаємо, днями лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк також звернувся до Білика. Він у своєму інстаграмі потролив його. У відео український виконавець, тримаючи ударний БПЛА, процитував рядки з пісень гурту "Звери". Зокрема, у ролику артиста можна почути треки "Рома, извини" та "До скорой встречи".

"Рома, извини, у меня самолет. Дела, дела, дела…", — сказав тоді сміючись співак.

В коментарях під публікацією фани підтримали виконавця, їм сподобалося його почуття гумору.

До слова, раніше російський шоумен Максим Галкін написав допис, в якому згадав про 6-річну Софію, яка загинула внаслідок ракетного обстрілу Чернігова, який відбувся 19 серпня. Деякі українські артисти підтримали та подякували Максиму. Водночас радіоведучий Слава Дьомін обурився через це.

Чоловік зазначив, що не розуміє для чого дякувати іноагенту. За словами Слави, він би поаплодував і виразив вдячність Галкіну лише тоді, коли б той зробив так, щоб росіяни не запускали ракети в українців. Інакше він не бачить в цьому сенсу.