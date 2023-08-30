З'ясувалось, що чоловіки раніше спілкувалися. Тож телеведучий навіть опублікував спільне фото з Біликом. Він зауважив, що в російського артиста нібито завжди була "здорова позиція".

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Андрій Бєдняков звернувся до Романа Білика

Шоумен поділився, що раніше вони з лідером російського гурту "Звери" могли довго говорити про Маріуполь. Бєдняков зазначив, що не розуміє, що зробили з Біликом, аби той "перевзувся".

У тебе ж завжди була "здорова" позиція. Ми ж могли поговорити довго про Маріуполь. Про місто, яке зрівняли із землею ті, для яких ти зі своїм балалайщиком співав пісні. Що з вами там роблять?! Загадка! Так, так буває. Поки "дєвочкі, мальчікі танцюют", ти, Ромо, обіср*вся! Живи з цим! Рокер, бл*ть,

– висловився телеведучий.



Андрій Бєдняков емоційно звернувся до лідера гурту "Звери" / Скриншот з інстаграм-сторіс

Нагадаємо, днями лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк також звернувся до Білика. Він у своєму інстаграмі потролив його. У відео український виконавець, тримаючи ударний БПЛА, процитував рядки з пісень гурту "Звери". Зокрема, у ролику артиста можна почути треки "Рома, извини" та "До скорой встречи".

"Рома, извини, у меня самолет. Дела, дела, дела…", — сказав тоді сміючись співак.

В коментарях під публікацією фани підтримали виконавця, їм сподобалося його почуття гумору.