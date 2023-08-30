Выяснилось, что мужчины раньше общались. Так что телеведущий даже опубликовал совместное фото с Билыком. Он отметил, что у российского артиста вроде бы всегда была "здоровая позиция".

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Андрей Бедняков обратился к Роману Билыку

Шоумен поделился, что раньше они с лидером российской группы "Звери" могли долго говорить о Мариуполе. Бедняков отметил, что не понимает, что сделали с Билыком, чтобы тот "переобулся".

У тебя ведь всегда была "здоровая" позиция. Мы ведь могли говорить долго о Мариуполе. О городе, который сровняли с землей те, для которых ты со своим балалайщиком пел песни. Что с вами там делают? Загадка! Да, так бывает. Пока "девочки, мальчишки танцуют", ты, Рома, обоср*ся! Живи с этим! Рокер, бл*ть,

– высказался телеведущий.



Андрей Бедняков эмоционально обратился к лидеру группы "Звери" / Скриншот с инстаграмм-сторис"

Напомним, на днях лидер группы "Бумбокс" Андрей Хливнюк также обратился к Билыку. Он в своем инстаграмме потролил его. В видео украинский исполнитель, держа ударный БПЛА, процитировал строчки из песен группы "Звери". В частности, в ролике артиста можно услышать треки "Рома, извини" и "До скорой встречи".

"Рома, извини, у меня самолет. Дела, дела, дела…", — сказал тогда смеясь певец.

В комментариях под публикацией фаны поддержали исполнителя, им понравилось его чувство юмора.