Lida Lee випустила перший трек після розриву з Монатіком, але без нього не обійшлось

У липні Монатік розпрощався з підопічною Lida Lee, яку обіцяв продюсувати 10 років. Вона стала сольною артисткою, однак без екснаставника не обходиться. Він написав дівчині нову пісню On Fire.

У п'ятницю, 26 листопада, Lida Lee дебютувала як сольна артистка без продюсера Монатіка. Вона випустила запальний трек On Fire. Перед релізом пісні співачка так нервувала, що не спала всю ніч.

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Схоже, дівчина хвилювалась, чи сподобається новий сингл публіці. Однак фани не могли не оцінити On Fire, адже автором слів і музики виступив хітмейкер Монатік! Ба більше, Lida Lee записувалась на його студії "Звучит Production".

"Дякую Монатіку за написаний шедевр! І за можливість йому бути почутим", – подякувала артистка експродюсеру.

Як же я чекала й мріяла, щоб ця пісня скоріше була вами почута! У ній є вся палітра почуттів! Глибина, кохання, нерв і величезна сила,

– презентувала Lida Lee в інстаграмі.

Lida Lee – On Fire: слухайте пісню онлайн

Судячи з коментарів у мережі, Lida Lee хвилювалась даремно:

"Лідо, ти велика молодчина! Хоч і сольна артистка, але на висоті! Браво";

"Чудовий старт самостійної артистки. Лідо, тепер тільки вперед, у тебе все вийде";

"Неможливо припинити слухати";

"Відчував, що щось саме таке створить Ліда. Обожнюю";

"Пісня вогонь, надто круто";

"Вітаємо з прем'єрою, тільки вперед".

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