На початку своєї кар'єри, після участі в шоу "Голос країни", Lida Lee підписала контракт зі своїм колегою та наставником по шоу Монатіком контракт. Його уклали на 10 років, але через рік їхні шляхи розійшлись. Вона каже, що мріяла про цю співпрацю і хотіла, що їхні творчі стосунки переросли у статус "артист і продюсер".

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"Він мене надихав. У нього є стиль, смак, круто відчував мене як артиста. Ми підписали контракт на 10 років, і я розуміла, що маю обов’язки. Я відмовляла багатьом продюсерам", – зізналась артистка.

Вона каже, що через рік лише зрозуміла, що ті випробування були недаремними.

Коли минув вже понад рік з того моменту, як ми розірвали контракт, я розумію, що все трапляється. Нам не дають таких випробувань, яких ми не можемо пройти. Хоча на той момент мені здавалося, що це кінець Всесвіту. Не була готова до цього. Я просто зрозуміла, що все, я виплакалася, зібралася. Подякувала за все, що було і пішли далі. Це неймовірний старт,

– каже Lida Lee.

За її словами, це сталося напередодні Atlas Weekend, попереду були заплановані концерти, і це їй допомогло зібратися. Вона пропрацювала усе сама з собою, адже любить сама долати труднощі і йти далі, хоча спочатку у неї було повне неприйняття ситуації. Думала, може, це якась перевірка.

"Той момент – випробування з усіх сторін, зокрема й оточення. Я зрозуміла, що не одна. Є люди, які вірять у мене. Це боляче, але й цікаво", – підсумувала артистка.

Як завершилась співпраця Монатіка та Lida Lee