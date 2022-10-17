Lida Lee розповіла в мережі, що "Пташка" була однією з гостей її перформансу у столиці. Там вона почула від парамедикині важливі й актуальні для себе слова: "Ми знаходимось там, на передовій, щоб ви тут продовжували робити свою справу". Після цього артистка назвала 21-річну Катерину Поліщук супергероїнею.

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Експідопічна Монатіка розповіла про зустріч з "Пташкою" з "Азовсталі"

"Пташка" – одна з мільйонів жінок-супергероїнь, які, якщо по-чесному, набагато крутіші за персонажок з DC та Marvel. На очі навертаються сльози, коли бачу наших захисників на волі вдома,

– емоційно написала Lida Lee.

Lida Lee з Катериною "Пташкою" Поліщук / Фото з інстаграму співачки

Однак експідопічна Монатіка нагадала, що обов'язок кожного з нас – робити все можливе, щоб інші полонені захисники якомога швидше повернулися на рідну землю.

"Мрію, щоб усі полонені захисники та захисниці повернулись додому. Не вистачає слів вдячності кожному, хто боронить Україну на фронті та в тилу. Тому давайте конвертувати їх у вчинки. Кричати на весь світ про мужність кожного захисника, працювати старанніше, донатити більше. Та вірити у найкраще. Адже так і буде", – змотивувала артистка.

Варто додати, що повернення з полону всіх українських військових – це головна мета Катерини Поліщук. Через неї вона може навіть відмовитися від виступу на "Голосі країни", куди її запросив сам продюсер Володимир Завадюк.

"У першу чергу для мене – це повернення хлопців, тому будемо дивитися. Я дуже сильно хочу тішити людей, які надихаються моїм співом. Якщо це запалює серця, я співатиму", – відповіла "Пташка" Завадюку.