В начале своей карьеры, после участия в шоу "Голос страны", Lida Lee подписала контракт со своим коллегой и наставником по шоу Монатиком контракт. Его заключили на 10 лет, но через год их пути разошлись. Она говорит, что мечтала об этом сотрудничестве и хотела, что их творческие отношения переросли в статус "артист и продюсер".

Читайте также Экспидопичная Монатика встретилась с "Пташкой" в ночном клубе Киева: редкое селфи

"Он меня вдохновлял. У него есть стиль, вкус, круто чувствовал меня как артиста. Мы подписали контракт на 10 лет, и я понимала, что имею обязанности. Я отказывала многим продюсерам", – призналась артистка.

Она говорит, что через год только поняла, что эти испытания были не напрасны.

Когда прошел уже больше года с того момента, как мы разорвали контракт, я понимаю, что все случается. Нам не дают таких испытаний, которые мы не можем пройти. Хотя на тот момент мне казалось, что это конец Вселенной. Не была готова к этому. Я просто поняла, что все, я выплакалась, собралась. Поблагодарила за все, что было и пошли дальше. Это невероятный старт,

– говорит Lida Lee.

По ее словам, это произошло накануне Atlas Weekend, впереди запланированы концерты, и это ей помогло собраться. Она проработала все сама с собой, ведь любит сама преодолевать трудности и идти дальше, хотя поначалу у нее было полное неприятие ситуации. Думала, может, это какая-нибудь проверка.

"Тот момент – испытание со всех сторон, в том числе и окружение. Я поняла, что не одна. Есть люди, которые верят в меня. Это больно, но и интересно", – подытожила артистка.

Как завершилось сотрудничество Монатика и Lida Lee