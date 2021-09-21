21 вересня королева Іспанії прибула на черговий робочий захід. У Музеї королеви Софії, що в Мадриді, відбувся конкурс соціальних проєктів – Proyectos Sociales de Banco Santander. Летиція вручала нагороди переможцям.

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Новий образ Летиції

На черговому заході іспанська королева з'явилась в елегантному образі. Вона постала в смарагдовій сукні з V-подібним вирізом, спідницею-плісе та світлим принтом пейслі від бренду Sandro.

Її Величність поєднала вбрання з чорними слінгбеками на високих підборах. Вона доповнила аутфіт аксесуарами – золотими сережками-кільцями та улюбленою каблучкою.

Летиція зробила лаконічну укладку, розпустивши волосся. Вона завершила look макіяжем, підкресливши очі коричневими та золотистими тінями.



Королева Летиція / Фото Getty Images

Зауважимо, вже не вперше Її Величність одягає смарагдову сукню. Наприкінці 2018 року королева Летиція відвідувала святкування 80-річчя щоденної газети Marca у такому самому вбранні. Тоді її образ довершували довгі блискучі сережки та чорний клатч.

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