Чуть ли не каждый день супруга короля Филиппа VI совершает официальные выходы. К 49-летней Летиции приковано особое внимание прессы и представителей модной индустрии, ведь каждый ее образ разбирают до деталей.
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Образ Летиции
Для появления в Мадриде Ее Величество подобрала нежно-сиреневый костюм – укороченные брюки со стрелками и удлиненный пиджак по фигуре. Она часто поддерживает новые испанские бренды, поэтому этот выход не стал исключением. Женственный костюм Летиция подобрала в коллекции марки Bleis Madrid.
Королева Испании надела белый топ в бельевом стиле с кружевной вставкой на декольте. Свой look она довершила нюдовыми туфлями-лодочками от именитого бренда Prada. В них Летиция появляется не впервые.
Последние выходы испанской королевы
- На финал конкурса Famelab Spain 2021 Летиция пришла в смелом образе – кожаном платье с декольте.
- Для приема президента Колумбии жена Филиппа VI надела роскошное яркое платье красного цвета.
- Для рабочей встречи в Мадриде Ее Величество подобрала платье из денима.