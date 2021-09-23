Чуть ли не каждый день супруга короля Филиппа VI совершает официальные выходы. К 49-летней Летиции приковано особое внимание прессы и представителей модной индустрии, ведь каждый ее образ разбирают до деталей.

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Образ Летиции

Для появления в Мадриде Ее Величество подобрала нежно-сиреневый костюм – укороченные брюки со стрелками и удлиненный пиджак по фигуре. Она часто поддерживает новые испанские бренды, поэтому этот выход не стал исключением. Женственный костюм Летиция подобрала в коллекции марки Bleis Madrid.

Королева Испании надела белый топ в бельевом стиле с кружевной вставкой на декольте. Свой look она довершила нюдовыми туфлями-лодочками от именитого бренда Prada. В них Летиция появляется не впервые.

Фото Летиции в сиреневом костюме и туфлях Prada смотрите на Daily Mail.

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