Летиція та Філіп VI з доньками відвідали захід у Барселоні: чарівний образ королеви

Іспанська королівська сім'я днями вийшла у світ у повному складі. Члени родини обрали вбрання у синіх відтінках. Зокрема, Летиція підкорила образом у темній сукні.

Іспанська королева Летиція та король Філіп VI разом з доньками Софією та Леонор провели зустріч з лауреатами премії "Принцеса Жирона" в Palauet Albeniz. Захід відбувся у Барселоні.

Дивіться також Королева Летиція підкорила елегантністю в білій сукні: ефектне фото

Примітно, що всі члени сім'ї обрали вбрання у синіх відтінках. Король Філіп VI постав у блакитній сорочці та сірому костюмі. Принцеса Леонор приміряла чарівну синю сукню з квітковим принтом, тоді як інфанта Софія позувала в небесно-блакитному короткому вбранні.

Образ королеви Летиції

Для ділової зустрічі королева Іспанії обрала лаконічний одяг, та вона однаково мала розкішний вигляд. Її Величність одягнула сукню з деніму темно-синього кольору. Широкий пояс вдало підкреслив бездоганну фігуру та тендітну талію.

Летиція поєднала сукню від Carolina Herrera з бежевими замшевими туфлями-човниками від того самого бренду. Вона доповнила look сережками-підвісками та каблучкою.

Іспанська королева розпустила волосся та вклала його легкими хвилями. На обличчі вона зробила макіяж з акцентом на очах. Усі члени королівської сім'ї мали на обличчі захисні маски.



Летиція, Філіп VI з доньками / Фото Getty Images

Попередні образи королеви Летиції