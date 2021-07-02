Испанская королева Летиция и король Филипп VI вместе с дочерьми Софией и Леонор провели встречу с лауреатами премии "Принцесса Жирона" в Palauet Albeniz. Мероприятие состоялось в Барселоне.

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Примечательно, что все члены семьи выбрали наряд в синих оттенках. Король Филипп VI появился в голубой рубашке и сером костюме. Принцесса Леонор примерила волшебное синее платье с цветочным принтом, тогда как инфанта София позировала в небесно-голубом коротком платье.

Образ королевы Летиции

Для деловой встречи королева Испании выбрала лаконичный наряд, и она все равно роскошно выглядела. Ее Величество надела платье из денима темно-синего цвета. Широкий пояс удачно подчеркнул безупречную фигуру и хрупкую талию.

Летиция соединила платье от Carolina Herrera с бежевыми замшевыми туфлями-лодочками от того же бренда. Она дополнила look серьгами-подвесками и кольцом.

Испанская королева распустила волосы и уложила их легкими волнами. На лице она сделала макияж с акцентом на глазах. Все члены королевской семьи были с защитными масками на лице.



Летиция, Филипп VI с дочерьми / Фото Getty Images

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