Королева Летиція на робочих заходах завжди приголомшує публіку бездоганним зовнішнім виглядом. Вона постає перед камерами у вишуканих сукнях і костюмах, які підкреслюють її жіночність та спортивну фігуру.
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Королева Летиція в сукні від Вікторії Бекхем
Днями Її Величність прибула на захід в асиметричній сукні з анімалістичним принтом від відомого бренду Victoria Beckham. Вбрання мало довгі рукави, зверху застібалося на ґудзики. Талію підкреслив тканинний пояс в тон.
Такий look Летиція поєднала з замшевими туфлями-човниками червоного кольору на підборах. Зазначимо, що королева вже не вперше обирає для виходу це вбрання. Воно чудово підкреслює її фігуру.
Образ 48-річна Її Величність довершила лаконічними сережками з камінчиками та улюбленою золотою каблучкою від Karen Hallam, яку подарували доньки. Волосся вона вклала рівно, а на обличчі зробила легкий повсякденний макіяж. Незмінним атрибутом кожного аутфіту Летиції є захисна маска. Цей вихід не став винятком.
Попередні образи королеви Іспанії
- Королева Летиція та її чоловік король Філіп VI відвідали церемонію вручення Золотої медалі за заслуги у сфері витончених мистецтв. Для такої події Її Величність обрала бірюзову сукню без рукавів.
- На вечерю на честь нагород за журналістські досягнення "Маріано де Кавія", "Мінготе" та "Лука де Тена" в Casa ABC іспанська королева прибула в елегантній білій сукні оригінального крою.
- Королівська сім'я Іспанії відвідала церемонію "Орден громадянських заслуг" у Королівському палаці. На заході Її Величність постала перед камерами в яскравій сукні малинового кольору.