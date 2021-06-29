Королева Летиція на робочих заходах завжди приголомшує публіку бездоганним зовнішнім виглядом. Вона постає перед камерами у вишуканих сукнях і костюмах, які підкреслюють її жіночність та спортивну фігуру.

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Королева Летиція в сукні від Вікторії Бекхем

Днями Її Величність прибула на захід в асиметричній сукні з анімалістичним принтом від відомого бренду Victoria Beckham. Вбрання мало довгі рукави, зверху застібалося на ґудзики. Талію підкреслив тканинний пояс в тон.

Такий look Летиція поєднала з замшевими туфлями-човниками червоного кольору на підборах. Зазначимо, що королева вже не вперше обирає для виходу це вбрання. Воно чудово підкреслює її фігуру.

Образ 48-річна Її Величність довершила лаконічними сережками з камінчиками та улюбленою золотою каблучкою від Karen Hallam, яку подарували доньки. Волосся вона вклала рівно, а на обличчі зробила легкий повсякденний макіяж. Незмінним атрибутом кожного аутфіту Летиції є захисна маска. Цей вихід не став винятком.

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