Іспанська королева Летиція та король Філіп VI разом з доньками Софією та Леонор провели зустріч з лауреатами премії "Принцеса Жирона" в Palauet Albeniz. Захід відбувся у Барселоні.
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Примітно, що всі члени сім'ї обрали вбрання у синіх відтінках. Король Філіп VI постав у блакитній сорочці та сірому костюмі. Принцеса Леонор приміряла чарівну синю сукню з квітковим принтом, тоді як інфанта Софія позувала в небесно-блакитному короткому вбранні.
Образ королеви Летиції
Для ділової зустрічі королева Іспанії обрала лаконічний одяг, та вона однаково мала розкішний вигляд. Її Величність одягнула сукню з деніму темно-синього кольору. Широкий пояс вдало підкреслив бездоганну фігуру та тендітну талію.
Летиція поєднала сукню від Carolina Herrera з бежевими замшевими туфлями-човниками від того самого бренду. Вона доповнила look сережками-підвісками та каблучкою.
Іспанська королева розпустила волосся та вклала його легкими хвилями. На обличчі вона зробила макіяж з акцентом на очах. Усі члени королівської сім'ї мали на обличчі захисні маски.
Летиція, Філіп VI з доньками / Фото Getty Images
Попередні образи королеви Летиції
- Іспанська королева побувала на заході World Blindness Summitt Madrid'21. Летиція з'явилася перед публікою в елегантній сукні з анімалістичним принтом від британської модельєрки Вікторії Бекхем.
- Королева Летиція та її чоловік король Філіп VI відвідали церемонію вручення Золотої медалі за заслуги у сфері витончених мистецтв. Для такої події Її Величність обрала бірюзову сукню без рукавів.
- Королівська сім'я Іспанії прибула на церемонію "Орден громадянських заслуг" у Королівському палаці. На заході Її Величність постала перед камерами в яскравій сукні малинового кольору.