Побійтесь Бога, – Леся Нікітюк оригінально висміяла анонімних хейтерів

Ведуча й блогерка Леся Нікітюк звернулась до хейтерів. Вона висміяла людей, які критикують зірок з анонімних сторінок.

Українська ведуча Леся Нікітюк часто отримує у свій бік несправедливий хейт та критику. Цього разу вона вирішила поставити на місце тих, хто пише образи з прихованих профілів.

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Леся Нікітюк про анонімних хейтерів

Блогерка склала оригінальну історію про людей з прихованими профілями.

"Зібрав якось в пеклі головний чорт людей зі скритими профілями інстаграм і питає: Хто що зробив? Нігті_Львів_офішел каже: Я написав одній ведучій "Нового каналу", що вона страшна і в неї губи наколоті. Нижня білизна_XXL каже: Я написала одній співачці, що в неї донька товста... і вона співати не вміє. Касабланка_911 каже: А я написав одному волонтеру, що він брехло і щоб займався тим, чим він займається до війни й не ліз в політику. Чорт подумав і каже: Та побійтесь Бога, перехрестився і пішов!".

Схоже, тут Леся Нікітюк згадала ще й Олю Полякову та її доньку Машу, а також Сергія Притулу.



Леся Нікітюк / Фото з інстаграму Лесі Нікітюк

Зіркові колеги та фани підтримали Лесю Нікітюк у коментарях:

"Санта Барбара";

"А люди з відкритими профілями пишуть, що ви дуже гарна";

"Молодчинка. З іронією і без образ рознесла всіх. Так і треба";

"Лесю, ти душа України. Щира, відверта, вперта, яскрава та рідна. Не знаю людей, які б тебе не любили";

"Такі влучні слова".

За що критикували Лесю Нікітюк