Побійтесь Бога, – Леся Нікітюк оригінально висміяла анонімних хейтерів
Джерело:Леся Нікітюк
Ведуча й блогерка Леся Нікітюк звернулась до хейтерів. Вона висміяла людей, які критикують зірок з анонімних сторінок.
Українська ведуча Леся Нікітюк часто отримує у свій бік несправедливий хейт та критику. Цього разу вона вирішила поставити на місце тих, хто пише образи з прихованих профілів.
Дивіться також Соромилась носити спідниці, – Леся Нікітюк у спокусливому образі розповіла про свої комплекси
Леся Нікітюк про анонімних хейтерів
Блогерка склала оригінальну історію про людей з прихованими профілями.
"Зібрав якось в пеклі головний чорт людей зі скритими профілями інстаграм і питає: Хто що зробив? Нігті_Львів_офішел каже: Я написав одній ведучій "Нового каналу", що вона страшна і в неї губи наколоті. Нижня білизна_XXL каже: Я написала одній співачці, що в неї донька товста... і вона співати не вміє. Касабланка_911 каже: А я написав одному волонтеру, що він брехло і щоб займався тим, чим він займається до війни й не ліз в політику. Чорт подумав і каже: Та побійтесь Бога, перехрестився і пішов!".
Схоже, тут Леся Нікітюк згадала ще й Олю Полякову та її доньку Машу, а також Сергія Притулу.
Леся Нікітюк / Фото з інстаграму Лесі Нікітюк
Зіркові колеги та фани підтримали Лесю Нікітюк у коментарях:
- "Санта Барбара";
- "А люди з відкритими профілями пишуть, що ви дуже гарна";
- "Молодчинка. З іронією і без образ рознесла всіх. Так і треба";
- "Лесю, ти душа України. Щира, відверта, вперта, яскрава та рідна. Не знаю людей, які б тебе не любили";
- "Такі влучні слова".
За що критикували Лесю Нікітюк
- У лютому ведуча поїхала до Харкова, щоб зняти випуск про місто-герой та як виживають харків'яни під час війни. Її розкритикували за спробу "хайпанути". Та Леся різко відповіла, що приїздить не поїсти й попити, а працювати.
- На Великдень підписники причепилися до фото, на якому Нікітюк позує з племінницями у хустках. "Хочеться бруду якогось, десь підлити масла у вогонь. Не потрібно до своїх. Потрібно триматися і бути людьми, оскільки ми якраз таки люди, нелюди ви знаєте де", – відповідала ведуча.