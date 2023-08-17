Украинская ведущая Леся Никитюк часто получает в свою сторону несправедливый хейт и критику. В этот раз она решила поставить на место тех, кто пишет обиды из скрытых профилей.
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Леся Никитюк об анонимных хейтерах
Блогерша составила оригинальную историю о людях со скрытыми профилями.
"Собрал как-то в аду главный черт людей со скрытыми профилями инстаграмм и спрашивает: Кто что сделал? Нігті_Львів_офішел говорит: Я написал одной ведущей "Нового канала", что она страшная и у нее губы наколоты. Нижнее белье_XXL говорит: Я написала одной певице, что у нее дочь толстая... и она петь не умеет. Касабланка_911 говорит: А я написал одному волонтеру, что он лжет и чтобы занимался тем, чем он занимается до войны и не лез в политику. Черт подумал и говорит: Да побойтесь Бога, перекрестился и ушел!".
Похоже, Леся Никитюк вспомнила Олю Полякову и ее дочь Машу, а также Сергея Притулу.
Леся Никитюк / Фото из инстаграма Леси Никитюк
Звездные коллеги и фаны поддержали Лесю Никитюк в комментариях:
- "Санта Барбара";
- "А люди с открытыми профилями пишут, что вы очень хороша";
- "Молодец. С иронией и без оскорблений разнесла всех. Так и надо";
- "Лесь, ты душа Украины. Откровенная, откровенная, упрямая, яркая и родная. Не знаю людей, которые бы тебя не любили";
- "Такие меткие слова".
За что критиковали Лесю Никитюк
- В феврале ведущая поехала в Харьков, чтобы снять выпуск о городе-герое и как выживают харьковчане во время войны. Ее раскритиковали за попытку "хайпануть". Но Леся резко ответила, что приезжает не поесть и попить, а работать.
- На Пасху подписчики прицепились к фото, на котором Никитюк позирует с племянницами в платках "Хочется грязи какой-то, где-то подлить масла в огонь. Не нужно к своим. Нужно держаться и быть людьми, поскольку мы как раз люди, изверги вы знаете где", – отвечала ведущая.