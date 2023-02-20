Після поїздки до Харкова з робочою метою Леся Нікітюк отримала негативні коментарі. Про це ведуча та блогерка висловилась в інстаграм-сторіз.

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Леся Нікітюк відреагувала на хейт

Ведуча власного проєкту "Ле Маршрутка" показала негативний коментар під її фото в Харкові. "Ну приїхала. Облетіли фото по всіх каналах. І що далі". Та іронічно відповіла на нього: "Приїхала хайпануть. Ми бл* зараз хайпуємо по повній. Серйозно?".

Ми не просто гуляємо. Я сюди не поїсти та не попити приїхала. Ми знімаємо. Це я говорю для тих людей, які не стежать за тим, що пишуть у коментарях. Мені хотілося б звернутися до вас. Думайте, що ви пишете і в який час ви це пишете і кому ви пишете,

– підкреслила Леся Нікітюк.

Ведуча додала, що всі українці є мудрими і всі вони перебувають в однаковому стані. Тому потрібно ставитися із розумінням один до одного.

"У нас у всіх оголений нерв. У всіх. У тих, хто тут і тих, хто виїхав, ми всі в однаковому становищі. І якщо ми ще займатимемося внутрішнім срачем, це точно ні до чого доброго не приведе. Нехай цих коментарів мало, але я завжди їх читаю, бо я люблю свою роботу та люблю людей, підписників. Якби мені було пофіг, і вам би не хотілось за мною слідкувати. Я бажаю нам усім бути мудрішими, з кожним днем, більше і більше. Ми всі повинні триматися та поважати один одного. Або хоча б не писати х*рні".

Леся Нікітюк відповіла на критику: відео

Леся Нікітюк також показала інші кадри Харкова та наслідки обстрілів міста.

Додамо, що нещодавно Леся Нікітюк розповіла щемливу історію подруги. Блогерка поїхала у Житомир, де 6 лютого поховали військового ЗСУ. 22 січня він освідчився нареченій, подрузі Лесі. Та через два дні, на жаль, загинув на фронті.