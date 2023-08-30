Попрощалася з блондом, – Леся Нікітюк кардинально змінила імідж: як телеведуча тепер виглядає

30 серпня 2023, 12:10
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Леся Нікітюк

Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк шокувала фанатів змінами в іміджі. Вона вирішила перефарбувати волосся.

Знаменитість попрощалася зі своїм блондом і тепер стала брюнеткою. Шанувальники та зіркові колеги зауважили, що Лесі так дуже личить. 

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Леся Нікітюк кардинально змінила імідж

Зірка вибрала трендове фарбування. Вона стала брюнеткою та водночас залишила передні пасма волосся світлими. 

Попрощалась з блондом,
– зазначила телеведуча. 

Реакція мережі 

Підписники написали багато компліментів Лесі, зірки також долучилися до них в коментарях:

  • Даша Квіткова: "Вау";
  • Наталка Денисенко: "Красуня";
  • Таня Парфільєва: "Ну що за красуня";
  • Вікторія Маремуха: "Як тобі гарно";
  • Вікторія Булітко: "Гарнюня";
  • Український шеф-кухар Володимир Ярославський також залишив у коментарях під фото позитивне емодзі. 

Українські зірки, які також нещодавно змінили імідж 

Автор: Софія Хомишин