Блогер показав, як відреагували підписники. Прихильниці зазначили, що Добриніну так дуже личить, а ще додали, що він тепер виглядає значно молодшим. До того ж чоловік поділився реакцією свого сина Лева.

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Як Нікіта Добринін виглядає без бороди



Нікіта Добринін без бороди / скриншот з інстаграм-сторіс

Реакція мережі та сина

Блогер поділився реакцією своїх підписників на зміни в зовнішності:

"Одразу мінус 10 років";

"Одразу маєш молодший вигляд";

"Молодий та гарний, а ще з'явиться додаткова площа для поцілунків".

Окрім цього, Добринін показав, як відреагував його 2-річний син Лев. Чоловік забирав сина з садочка вже зі збритою бородою. Відтак син не одразу його впізнав та був трохи шокований. Лев не розумів, куди зникла татова борода.



Лев вперше побачив тата без бороди / Скриншот з інстаграм-сторіс

До слова, раніше співак Віталій Козловський, який вступив до лав Збройних сил України, також показав, як збрив бороду. Він опублікував відео в перукарському пеньюарі на тлі лісу. У короткому відеоролику видно, як інші військові допомогли змінити імідж виконавцю, збривши йому бороду. Підписники артиста підтримали зміни в зовнішності. Деякі з коментаторів навіть порівняли зовнішній вигляд Віталія Козловського з Володимиром Зеленським та Олексієм Арестовичем.