Назва лаконічно підібрана до суті самого відео, оскільки впродовж всього ролику Птушкін майже нічого не говорив. Лише під кінець відео він пояснив, чому зняв його. За словами Антона, цей випуск розповідає про перезавантаження, оскільки за півтора року війни його психологічний стан сильно погіршився.

Не пропустіть Її це образило, – Слава Дьомін зізнався, чому Ірина Білик обірвала з ним спілкування

Антон Птушкін випустив тревел-відео вперше за час війни

Новий випуск став нетиповим для блогера. Птушкін не коментував те, що відбувалося в кадрі. Він занурив глядачів в безтурботну атмосферу та природну красу Карпат тільки завдяки зміні ракурсів, пейзажів та звуків.

Це перше тревел-відео, яке я зробив від початку повномасштабного вторгнення. Подорожі зараз не на часі. Усю мою увагу займає те, що відбувається в країні. Цей випуск не стільки про подорож, як про перезавантаження,

— зауважив блогер.

"Ці 1,5 року повномасштабної війни були і є дуже складними в психологічному плані, тому що ми всі перебуваємо під впливом стресу. Мені особисто цей період дуже непросто дався. У мене було ембарго на радість, адже не можна радіти, коли щодня гинуть люди та цілі міста знищуються. Але в цей самий час потрібно давати собі іноді можливість радіти й перемикатися, бо так ти підтримуєш свій психоемоційний стан і можеш бути більш ефективним для своєї країни", – додав Антон.

Відео Антона Птушкіна про Карпати: дивіться онлайн

Реакція шанувальників

У коментарях під відео всі були дуже раді поверненню Антона. Вони подякували йому за створений контент та написали багато приємних слів:

"Дуже скучили за тобою і твоєю творчістю, Антоне. Бережи себе!";

"Я з Казахстану! Всім серцем люблю та переживаю за Україну! Люблю Карпати, Львів, Івано-Франківськ, Київ! Люблю Птушкіна та всі його роботи";

"Дивлюсь і плачу. Так скучила за тобою, Антоне, за хлопцем з "Решки". За минулим життям, мирним і відкритим. Люблю Україну всім серцем. З коханням із Казахстану";

"Антоне, дякую, що не закинув канал! Ми дуже раді твоєму поверненню";

"Півгодини зі сльозами на очах і комом в горлі. Дякую тобі, за те, що повернувся";

"Дуже важко жити звичайним життям, коли знаєш, що навколо стільки горя та смертей і, справді, словами це не описати, це можна висловити лише своїми почуттями! Дякую за відео";

"Як же ми скучили. Дякую, Антоне, за красу, за чудове поєднання природи та музики! Яка ж гарна наша Україна, наші люди";

"Це шедевр! Антоне, ви не блогер і не тревел-оглядач. Ви - режисер і постановник неймовірних сцен та ракурсів! Браво".

Зазначимо, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Антон також створив новий канал. Перше відео на ньому з'явилося 21 травня 2022 року. Тоді ролик вперше за час кар'єри блогера вийшов українською. Всього він опублікував 5 відео на тому ютуб-каналі, останнє вийшло 13 липня минулого року.